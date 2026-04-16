Обвиняемая в присвоении 445 тыс манатов будет экстрадирована из Турции в Азербайджан

Еще одно обвиняемое лицо будет экстрадировано из Турции в Азербайджан.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры АР, в соответствии с требованиями Конвенции «Об экстрадиции» от 13 декабря 1957 года, ходатайство Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики об экстрадиции гражданки Азербайджана Зиньят Маммедрасул кызы Сафаровой было удовлетворено компетентными органами Турецкой Республики.

Отмечается, что в рамках уголовного дела, расследуемого в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана, были выявлены обоснованные подозрения в том, что директор одного из Обществ с ограниченной ответственностью (ООО) Зиньят Сафарова присвоила более 445 тысяч манатов средств другого ООО и легализовала полученные преступным путём деньги.

В связи с этим было принято решение о привлечении Зиньят Сафаровой к ответственности по обвинению в особо крупной растрате и легализации имущества, полученного преступным путём. Поскольку она скрылась от следствия, была объявлена в международный розыск через Национальное центральное бюро Интерпола в Азербайджане.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий Зиньят Сафарова была задержана на территории Турции. В настоящее время Пенитенциарная служба Министерства юстиции предпринимает меры для её доставки в страну», — говорится в сообщении.