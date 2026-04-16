Оверчук: РФ нацелена продолжать работу с Азербайджаном и Ираном по МТК Север - Юг

Российская сторона намерена продолжить работу по развитию международного транспортного коридора (МТК) Север - Юг с Азербайджаном и Ираном.

Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном.

«Особое внимание вместе уделяем развитию западного маршрута международного транспортного коридора Север - Юг и выполнению всех ранее достигнутых договоренностей. Мы намерены продолжать сотрудничество по развитию и освоению этого коридора как в двустороннем, так и трехстороннем формате с участием иранской стороны», - сказал вице-премьер.

Он также обратил внимание, что расчеты между РФ и Азербайджаном осуществляются преимущественно в национальных валютах, что является очень важным показателем близости и интеграции экономик. Стратегический характер, по словам Оверчука, имеет «совместная работа по укреплению транспортной связанности в Евразии, прежде всего по оси Север – Юг».

Вице-премьер также подчеркнул, что будет продолжена работа по строительству железнодорожного отрезка Решт - Астара, «который очень важен для обеспечения полной бесшовной связанности между российским Северо-Западом, Балтийским морем, северными морями и Персидским заливом». «Конечно же, мы считаем, что важно продолжать работу по созданию лучших условий для перевозчиков, - продолжил он. - Мы большое время уделили вопросу тарифов на перевозку грузов, вместе проводим работу по запуску применения электронных международных транспортных накладных при осуществлении международных грузовых автомобильных перевозок».

Источник: ТАСС