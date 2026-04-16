Пентагон: США намерены перехватывать иранские суда, включая танкеры

Соединенные Штаты намерены перехватывать в открытом море иранские суда, включая танкеры, в рамках блокады портов и береговой линии Ирана. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.

«Эта блокада распространяется на все суда независимо от национальной принадлежности, следующие в иранские порты или из них. Действия США представляют собой блокаду портов и береговой линии Ирана, а не блокаду Ормузского пролива. Это будет осуществляться в территориальных водах Ирана и в международных водах», - сказал Кейн.

Он добавил, что помимо этой блокады объединенные силы будут активно преследовать любое судно под иранским флагом или любое судно, пытающееся оказать материальную поддержку Ирану. «Это включает суда «теневого флота», перевозящие иранскую нефть», - подчеркнул он.

Источник: ТАСС