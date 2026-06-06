Экспорт Азербайджана в США вырос более чем на 15 процентов

В январе – апреле этого года экспорт Азербайджана в США вырос на 15,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 27 млн 730 тыс. долларов.

Как передает Государственный таможенного комитета Азербайджана, за отчетный период импорт из США сократился на 28,8 % – до 310 млн 878 тыс. долларов. Объем товарооборота между Азербайджаном и США в январе – апреле составил 338 млн 608 тыс. долларов, что на 26,6 % меньше в годовом сравнении. На долю США пришлось 1,7 % общего товарооборота Азербайджана. За четыре месяца экспорт в эту страну составил 0,2 % общего объема экспорта, а импорт – 5,6 % общего объема импорта.