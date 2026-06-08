Цена на нефть Brent повысилась на 4,55% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть выросли на 4,5% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 4,55% относительно предыдущего закрытия - до $97,33 за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI - на 4,45%, до $94,57.

Инвесторы следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке. Накануне Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана.