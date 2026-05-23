Марко Рубио: Достигнут определенный прогресс в переговорах с Ираном

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил журналистам на пресс-конференции в Нью-Дели о достижении определенного прогресса в переговорах с Ираном.

"Достигнут определенный прогресс. Даже пока я с вами разговариваю, работа продолжается. Сегодня, завтра или через несколько дней нам, возможно, будет что сказать", - сказал Рубио.

При этом госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон намерен решить иранский вопрос тем или иным образом, однако в настоящее время пытается сделать это дипломатическим путем:

"Президент США Дональд Трамп всегда предпочитает решать подобные проблемы путем дипломатических договоренностей, и именно над этим мы сейчас работаем, но эта проблема, как, возможно, уже ясно дал понять президент, будет решена тем или иным способом", - сказал он.

Источник: Report