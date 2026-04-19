Шахбаз Шариф обсудил с Масудом Пезешкианом переговоры между США и Ираном

First News Media22:55 - Сегодня
«Сегодня вечером я провёл тёплую и конструктивную беседу с президентом Масудом Пезешкианом по поводу меняющейся региональной ситуации»

Об этом написал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на своей странице в X.

Он сообщил, что высоко оценил участие Ирана, включая отправку высокопоставленной делегации в Исламабад для исторических переговоров, а также недавние обсуждения в Тегеране с фельдмаршалом Асимом Муниром.

Шариф также отметил, что поделился выводами, полученными после последних встреч с лидерами Саудовской Аравии, Катара и Турции.

Глава правительства подчеркнул, что заверил иранского президента: при поддержке друзей и партнёров Пакистан полностью привержен роли честного и искреннего посредника в достижении устойчивого мира и региональной стабильности.

Источник: АПА

Шахбаз Шариф обсудил с Масудом Пезешкианом переговоры между США и Ираном

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
14 / 04 / 2026, 10:25
18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50
24 / 02 / 2026, 15:22