Шахбаз Шариф обсудил с Масудом Пезешкианом переговоры между США и Ираном

«Сегодня вечером я провёл тёплую и конструктивную беседу с президентом Масудом Пезешкианом по поводу меняющейся региональной ситуации»

Об этом написал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на своей странице в X.

Он сообщил, что высоко оценил участие Ирана, включая отправку высокопоставленной делегации в Исламабад для исторических переговоров, а также недавние обсуждения в Тегеране с фельдмаршалом Асимом Муниром.

Шариф также отметил, что поделился выводами, полученными после последних встреч с лидерами Саудовской Аравии, Катара и Турции.

Глава правительства подчеркнул, что заверил иранского президента: при поддержке друзей и партнёров Пакистан полностью привержен роли честного и искреннего посредника в достижении устойчивого мира и региональной стабильности.

