Товарооборот между Азербайджаном и Великобританией вырос более чем в семь раз

В январе-апреле текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Великобританией в стоимостном выражении составил 3 миллиарда 559 миллионов 663 тысячи долларов США.

Как сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана, это в 7,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За последний год стоимость экспорта Азербайджана в Великобританию выросла в 25 раз, составив 3 миллиарда 470 миллионов 20 тысяч долларов, а стоимость импорта — сократилась на 74%, составив 89 миллионов 642 тысячи долларов США. За отчетный период на долю Великобритания пришлось 20,4% общего товарооборота. За четыре месяца экспорт в эту страну составил 29,2% общего объема экспорта, а импорт из нее — 1,6% общего объема импорта.