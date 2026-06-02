Вице-президент SOCAR: Месторождение «Абшерон» – это проект стратегического значения для Азербайджана

«Абшерон» – это крупный газоконденсатный проект, имеющий стратегическое значение для Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил вице-президент SOCAR Бабек Гусейнов во время выступления на сессии «Upstream – новые перспективы», проходящей в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, новые проекты, реализуемые совместно с bp и другими партнерами, дают основания с оптимизмом смотреть на будущие перспективы.

«Говоря о новых проектах развития, невозможно не выделить проект «Абшерон». Основными целями в рамках данного проекта являются ускорение добычи первого газа, увеличение конечного коэффициента извлечения газа, упрощение концепций разработки и, самое главное, соблюдение капитальной дисциплины. Совместно с SOCAR и нашими партнерами-операторами мы работаем над тем, чтобы эти проекты были эффективны не только для компаний, но и для экономики Азербайджана в целом. Для этого проекты должны реализовываться на основе более простой, быстрой и рациональной финансовой модели. В ряду проектов развития также важно отметить месторождение «Карабах». Проект «Карабах» демонстрирует совершенно иной подход. Здесь вместо строительства новых платформ применяются подводные соединения и концепции гибкого развития за счет использования возможностей существующей инфраструктуры. На самом деле этот подход не нов, но он имеет особое значение как модель развития, интегрированная в существующую инфраструктуру. Данная модель сокращает сроки реализации проектов и позволяет быстрее начать добычу. Наряду со всем этим неуклонно растет роль технологий. Сегодня отрасль вступает в совершенно новый этап благодаря многоствольным скважинам, технологиям сейсмического имиджинга на базе искусственного интеллекта и цифровым системам управления месторождениями», – отметил Бабек Гусейнов.