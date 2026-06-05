TƏBİB полностью обновит автопарк скорой помощи в Азербайджане

TƏBİB намерен полностью обновить автопарк службы скорой медицинской помощи Азербайджана.

Как сообщили в ведомстве, модернизация автопарка направлена на повышение доступности экстренной медицинской помощи для населения. Ожидается, что реализация проекта позволит улучшить качество оказываемых услуг, а также обеспечить более эффективное и рациональное использование имеющихся ресурсов.

В рамках укрепления материально-технической базы службы скорой помощи в регионы уже переданы 25 новых автомобилей.

Новая техника поступила в распоряжение подразделений скорой медицинской помощи Агдашского, Абшеронского, Лянкяранского, Джалилабадского, Астаринского, Гёйчайского, Сабирабадского, Саатлинского, Загатальского, Бардинского, Самухского, Билясуварского, Гахского, Масаллинского, Гусарского, Бейляганского, Шекинского и Нефтчалинского районов, а также городов Сумгайыт, Гянджа и Ширван.