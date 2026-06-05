СК Армении: Мэр Гюмри готовил переворот в стране

Против мэра Гюмри Вардана Гукасяна возбуждено новое уголовное дело – ему вменяют попытку узурпации власти, сообщает Следком Армении.

По версии СК, Вардан Гукасян в 2025 г. вместе с группой лиц готовил захват власти, однако по не зависящим от него причинам не успел это сделать. По факту возбуждено уголовное дело, принимаются меры по идентификации других лиц, причастных к делу, передает Sputnik Армения.

Напомним, Вардан Гукасян был арестован в октябре 2025 года. Он обвиняется по статье УК "получение взятки».

17 декабря 2025 года суд продлил арест еще на три месяца. При этом с Гукасяна было снято обвинение в "призывах к отказу от суверенитета", основанное на его высказываниях в пользу создания союза Армении с Россией. СК опубликовал также запись разговора, где мэр в частности говорит, что "без русских не сделает и шага".