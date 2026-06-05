Установлены личности двух граждан Азербайджана, погибших на судне в Азовском море в результате атаки БПЛА.

В результате удара беспилотного летательного аппарата по судну, шедшему под флагом Палау, погибли граждане Азербайджана Гисмет Алиев и Фуад Оруджов, сообщает АПА. Гисмет Алиев работал на судне старшим механиком, а Фуад Оруджов был капитаном.

Состояние пострадавших оценивается как стабильное. В настоящее время они проходят лечение в хирургическом и травматологическом отделениях Ейской центральной городской больницы

Как ранее сообщил МИД Азербайджана, этой ночью на два иностранных грузовых судна, в составе экипажа которых находились 25 граждан Азербайджана, были осуществлены атаки беспилотных летательных аппаратов: «По полученной от российской стороны информации, в результате атаки погибли 5 азербайджанских граждан, еще 3 получили ранения. Пострадавшие были помещены в больницу города Ейск». Отмечается, что указанные суда не принадлежат Азербайджанскому государству.

МИД проводит координационные работы с соответствующими госорганами, диппредставительствами Азербайджана, а также с уполномоченными органами соответствующих стран. Несколько сотрудников посольства Азербайджана в России выехали на место происшествия.

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