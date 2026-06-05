Тяжелое ДТП в Агджабеди: среди пострадавших 3-летний ребенок - ВИДЕО
В Агджабединском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, авария зафиксирована на центральном проспекте города.
В результате столкновения автомобилей марки «ВАЗ-2106» под управлением Джавида Афганлы и «ВАЗ-21011» под управлением Эльвина Алиева оба водителя, а также находившийся в «ВАЗ-2106» трехлетний ребенок получили тяжелые травмы. Пострадавшие были доставлены в Агджабединскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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