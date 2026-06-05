Тяжелое ДТП в Агджабеди: среди пострадавших 3-летний ребенок - ВИДЕО

В Агджабединском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, авария зафиксирована на центральном проспекте города.

В результате столкновения автомобилей марки «ВАЗ-2106» под управлением Джавида Афганлы и «ВАЗ-21011» под управлением Эльвина Алиева оба водителя, а также находившийся в «ВАЗ-2106» трехлетний ребенок получили тяжелые травмы. Пострадавшие были доставлены в Агджабединскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.