Пока на Южном Кавказе рушатся старые догмы, создаются новые союзы и пишется совершенно иная история, депутат Госдумы РФ Константин Затулин продолжает демонстрировать удивительную ментальную стабильность. Время над ним как будто не властно: меняются десятилетия, а его аналитический инструментарий все так же прочно застрял где-то в эпохе ранних девяностых.

В своем последнем интервью изданию «Московский комсомолец» российский политик решил примерить на себя роль эксперта по культурной антропологии и геополитического провидца одновременно. Начав с глубокомысленных, но откровенно комичных рассуждений о том, с каким трудом азербайджанцы надевают тюрбаны и как они привыкли к европейским костюмам, Затулин плавно перешел к любимому делу - конструированию фейковых нарративов. Его тезисы о «восточной ментальности», где сильных нужно наказывать, а слабых поощрять, выглядят не просто как набор колониальных стереотипов, а как отчаянная попытка оправдать собственные застарелые симпатии.

Однако подлинным шедевром его политической фантазии стало утверждение, будто Москве в 2020 году «надо было просто дать возможность Азербайджану чего-то добиться» в строго определенных границах. Эти рассуждения о том, что Баку якобы действовал по чьей-то высочайшей указке или с чужого барского плеча, вызывают лишь ироничную улыбку у любого, кто понимает прагматичную логику современных международных отношений.

Сказки о том, что кто-то в высоких кабинетах планировал великодушно позволить Азербайджану забрать лишь несколько районов вокруг бывшего Нагорного Карабаха, чтобы «и волки были сыты, и овцы целы», а Баку вероломно «откусил руку по локоть», полностью разбиваются о жесткие исторические факты. Пора бы уже уяснить этому деятелю, что Карабах никто Азербайджану не дарил, не уступал в рамках компромисса и не сдавал в краткосрочную аренду. Суверенные земли вернул азербайджанский солдат, азербайджанский народ под предводительством своего лидера, который на протяжении двадцати с лишним лет кропотливо, шаг за шагом выстраивал выверенную, филигранную и дальновидную стратегию.

Пока международные посредники 30 лет безрезультатно совершали бесчисленные турне по странам региона, занимаясь имитацией бурной деятельности и пытаясь законсервировать несправедливый статус-кво, Баку времени зря не терял. Была создана сверхсовременная армия, обеспечена стопроцентная экономическая независимость и скован мощный дипломатический каркас. В 2020 году Азербайджан не сидел в чужих приемных в ожидании одобрительного кивка - он был достаточно силен, безупречно просчитал геополитическую конъюнктуру и жестко ответил военным путем на очередные военно-политические провокации. У России в тех стремительно меняющихся реалиях просто не было другого конструктивного варианта. Ей, как и всему остальному мировому сообществу, пришлось мириться с уже изменившимся, продиктованным Баку балансом сил, который был закреплен силой оружия и неоспоримой исторической справедливостью.

Когда подобные разговоры о «дозированных уступках» и «геополитических подарках» ведут лица, наделенные официальным мандатом законодательной власти РФ, Азербайджану это, мягко говоря, совершенно непонятно с точки зрения добрососедства. Самое ироничное во всей этой ситуации, что риторика Затулина, создающая лишь деструктивный шлейф недоверия, резко диссонирует со звучавшими вчера же заявлениями российского руководства. Президент РФ Владимир Путин четко и недвусмысленно высказался в пользу долгосрочного развития стратегического, уважительного и взаимовыгодного партнерства с Азербайджаном. В том же ключе выступил и МИД России в лице его официального представителя Марии Захаровой и заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина, заявившего о «неизменности принципиального настроя российской стороны на поступательное развитие всего комплекса связей с Азербайджанской Республикой, исходя из того, что это отвечало бы коренным интересам народов России и Азербайджана». «Так что мы намерены не снижать набранный темп развития наших связей», - подчеркнул Галузин.

На этом фоне попытки Затулина накормить общественность дешевыми байками про «вынутый из российской политики кирпичик Нагорного Карабаха» выглядят не как защита национальных интересов России, а как усердная и разрушительная работа против собственной же дипломатии. Эту затянувшуюся ярмарку иллюзий пора окончательно закрывать, ведь манипуляции подобного рода не способны повернуть время вспять, но вполне могут нанести вред межгосударственному диалогу. Новая геополитическая реальность на Южном Кавказе создана Азербайджаном, она признана ключевыми мировыми игроками и не подлежит никакому пересмотру. И строить взаимодействие между Баку и Москвой необходимо на основе реального уважения этого суверенитета, а не на устаревших фантазиях отдельных депутатов, которые никак не могут примириться с фактами.