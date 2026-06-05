Венгрия ввела запрет на въезд в страну трудовых мигрантов из Армении и Грузии

Новое правительство Венгрии ввело запрет на въезд в страну и устройство на работу по упрощенной процедуре трудовых мигрантов из Армении, Грузии и Филиппин, передает ТАСС.

Как сообщила официальный представитель кабинета министров Ванда Сонди, такое решение принято в процессе пересмотра общего порядка трудоустройства иностранных рабочих.

"С сегодняшнего дня работники из этих трех стран не смогут сюда приехать упрощенным путем, а заявления о продлении разрешения на работу тех, кто уже здесь находится, будут рассматриваться в общем порядке", – сказала Сонди.

Она не пояснила, почему выбор пал на эти три страны.

По словам Сонди, новое правительство во главе с Петером Мадьяром, "как и обещало, ужесточает условия трудоустройства гастарбайтеров в Венгрии".

Как отметила представитель кабмина Венгрии, из-за привлечения иностранных работников в страну снижаются зарплаты местных сотрудников, а также сокращаются их возможности трудоустройства.