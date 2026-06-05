Порядок регистрации детей на платформах соцсетей будет регулироваться законодательством

В Азербайджане устанавливаются требования к регистрации пользователей на платформах.

Это отражено в новых статьях, предлагаемых в Закон «Об информации, информатизации и защите информации».

Согласно проекту, лицам, не достигшим 16-летнего возраста, не будет разрешено создавать персональные цифровые аккаунты на платформах.

Перечень таких платформ будет определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Провайдер должен обеспечить последовательное применение следующих технических способов контроля возрастных ограничений при создании индивидуальной цифровой учётной записи на платформе:

- декларирование возраста пользователем;

- уточнение заявленного возраста пользователя, а также предоставление данных банковской карты, адреса электронной почты и номера мобильного телефона для получения согласия законного представителя ребёнка в возрасте от 16 до 18 лет на создание индивидуальной цифровой учётной записи.

На основании указанных в настоящем Законе данных провайдер осуществляет проверку заявленного возраста путём направления запроса на адрес электронной почты и мобильный номер пользователя, а также законного представителя ребёнка в возрасте от 16 до 18 лет, а также посредством списания денежных средств с принадлежащей ему банковской карты (с последующим возвратом средств).

Если по результатам проверки, проведённой предусмотренными Законом техническими способами, установлено, что пользователю исполнилось 16 лет или более, обеспечивается создание индивидуальной цифровой учётной записи.

Круг контента и рекламы, размещаемых провайдером в индивидуальной цифровой учётной записи ребёнка в возрасте от 16 до 18 лет, а также часы использования платформы определяются законным представителем ребёнка. Для осуществления такого контроля провайдер должен обеспечить на платформе необходимый функционал. Законные представители несут ответственность за осуществление активного контроля над индивидуальными цифровыми учётными записями детей в возрасте от 16 до 18 лет посредством указанного функционала, а также за использование ими социальных сетей в соответствии с требованиями настоящего Закона.

Провайдер обязан обеспечивать регулярный анализ поведения пользователя на платформе социальной сети и проводить повторную проверку возраста при наличии обоснованных сомнений в достоверности заявленного возраста. Если в ходе такой проверки выявляется нарушение возрастных требований, доступ пользователя к индивидуальной цифровой учётной записи должен быть немедленно ограничен. Управление учётными записями, в отношении которых применены ограничения, осуществляется в соответствии с внутренними правилами платформ.

В целях проверки возраста пользователя провайдер не вправе:

- хранить собранные персональные данные в своей информационной системе или передавать их третьим лицам;

- использовать их в коммерческих целях, для таргетированной рекламы (ориентированной на конкретного пользователя) либо для иных целей, кроме проверки возраста.

После завершения процедуры проверки, предусмотренной настоящим Законом, провайдер обязан незамедлительно удалить собранные персональные данные.

Провайдер обязан обеспечить удаление информации, размещённой пользователем до достижения им совершеннолетия, опубликованного им контента и персональных данных по обращению самого пользователя, а если он не достиг совершеннолетия — по обращению его законного представителя либо органа (учреждения), определённого соответствующим органом исполнительной власти, а также по собственной инициативе в случаях, предусмотренных внутренними правилами платформы.

Для предотвращения распространения вредоносного контента, создающего угрозу жизни, здоровью, половой неприкосновенности, чести, достоинству и иным охраняемым законом правам и свободам детей в возрасте от 16 до 18 лет, провайдер должен внедрить на платформе цифровые решения, функционирующие в непрерывном режиме и обеспечивающие оперативное вмешательство. Срок технического реагирования провайдера в таких случаях не должен превышать 24 часов с момента выявления вредоносного контента.

С учётом статьи 4.2 настоящего Закона («До вступления настоящего Закона в силу провайдеры обязаны обеспечить технические возможности для внедрения цифровых решений по определению возраста на социальных сетевых платформах, на которые распространяются возрастные ограничения, а также в созданных на них индивидуальных цифровых учётных записях, и уведомить об этом орган (учреждение), определённый соответствующим органом исполнительной власти») настоящий Закон вступает в силу через двенадцать месяцев со дня его опубликования.

До вступления настоящего Закона в силу провайдеры обязаны обеспечить технические возможности для внедрения цифровых решений по определению возраста на социальных сетевых платформах, в отношении которых применяются возрастные ограничения, а также в созданных на них индивидуальных цифровых учётных записях, и уведомить об этом орган (учреждение), определённый соответствующим органом исполнительной власти.

После вступления настоящего Закона в силу провайдеры обязаны ограничить доступ к существующим индивидуальным цифровым учётным записям, принадлежащим детям младше 16 лет, а в случае непредоставления сведений, подтверждающих достижение лицом 16-летнего возраста, обеспечить удаление таких учётных записей и персональных данных, а также уведомить об этом орган (учреждение), определённый соответствующим органом исполнительной власти.