 Порядок регистрации детей на платформах соцсетей будет регулироваться законодательством | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Порядок регистрации детей на платформах соцсетей будет регулироваться законодательством

First News Media19:18 - 05 / 06 / 2026
Порядок регистрации детей на платформах соцсетей будет регулироваться законодательством

В Азербайджане устанавливаются требования к регистрации пользователей на платформах.

Это отражено в новых статьях, предлагаемых в Закон «Об информации, информатизации и защите информации».

Согласно проекту, лицам, не достигшим 16-летнего возраста, не будет разрешено создавать персональные цифровые аккаунты на платформах.

Перечень таких платформ будет определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Провайдер должен обеспечить последовательное применение следующих технических способов контроля возрастных ограничений при создании индивидуальной цифровой учётной записи на платформе:

- декларирование возраста пользователем;

- уточнение заявленного возраста пользователя, а также предоставление данных банковской карты, адреса электронной почты и номера мобильного телефона для получения согласия законного представителя ребёнка в возрасте от 16 до 18 лет на создание индивидуальной цифровой учётной записи.

На основании указанных в настоящем Законе данных провайдер осуществляет проверку заявленного возраста путём направления запроса на адрес электронной почты и мобильный номер пользователя, а также законного представителя ребёнка в возрасте от 16 до 18 лет, а также посредством списания денежных средств с принадлежащей ему банковской карты (с последующим возвратом средств).

Если по результатам проверки, проведённой предусмотренными Законом техническими способами, установлено, что пользователю исполнилось 16 лет или более, обеспечивается создание индивидуальной цифровой учётной записи.

Круг контента и рекламы, размещаемых провайдером в индивидуальной цифровой учётной записи ребёнка в возрасте от 16 до 18 лет, а также часы использования платформы определяются законным представителем ребёнка. Для осуществления такого контроля провайдер должен обеспечить на платформе необходимый функционал. Законные представители несут ответственность за осуществление активного контроля над индивидуальными цифровыми учётными записями детей в возрасте от 16 до 18 лет посредством указанного функционала, а также за использование ими социальных сетей в соответствии с требованиями настоящего Закона.

Провайдер обязан обеспечивать регулярный анализ поведения пользователя на платформе социальной сети и проводить повторную проверку возраста при наличии обоснованных сомнений в достоверности заявленного возраста. Если в ходе такой проверки выявляется нарушение возрастных требований, доступ пользователя к индивидуальной цифровой учётной записи должен быть немедленно ограничен. Управление учётными записями, в отношении которых применены ограничения, осуществляется в соответствии с внутренними правилами платформ.

В целях проверки возраста пользователя провайдер не вправе:

- хранить собранные персональные данные в своей информационной системе или передавать их третьим лицам;

- использовать их в коммерческих целях, для таргетированной рекламы (ориентированной на конкретного пользователя) либо для иных целей, кроме проверки возраста.

После завершения процедуры проверки, предусмотренной настоящим Законом, провайдер обязан незамедлительно удалить собранные персональные данные.

Провайдер обязан обеспечить удаление информации, размещённой пользователем до достижения им совершеннолетия, опубликованного им контента и персональных данных по обращению самого пользователя, а если он не достиг совершеннолетия — по обращению его законного представителя либо органа (учреждения), определённого соответствующим органом исполнительной власти, а также по собственной инициативе в случаях, предусмотренных внутренними правилами платформы.

Для предотвращения распространения вредоносного контента, создающего угрозу жизни, здоровью, половой неприкосновенности, чести, достоинству и иным охраняемым законом правам и свободам детей в возрасте от 16 до 18 лет, провайдер должен внедрить на платформе цифровые решения, функционирующие в непрерывном режиме и обеспечивающие оперативное вмешательство. Срок технического реагирования провайдера в таких случаях не должен превышать 24 часов с момента выявления вредоносного контента.

С учётом статьи 4.2 настоящего Закона («До вступления настоящего Закона в силу провайдеры обязаны обеспечить технические возможности для внедрения цифровых решений по определению возраста на социальных сетевых платформах, на которые распространяются возрастные ограничения, а также в созданных на них индивидуальных цифровых учётных записях, и уведомить об этом орган (учреждение), определённый соответствующим органом исполнительной власти») настоящий Закон вступает в силу через двенадцать месяцев со дня его опубликования.

До вступления настоящего Закона в силу провайдеры обязаны обеспечить технические возможности для внедрения цифровых решений по определению возраста на социальных сетевых платформах, в отношении которых применяются возрастные ограничения, а также в созданных на них индивидуальных цифровых учётных записях, и уведомить об этом орган (учреждение), определённый соответствующим органом исполнительной власти.

После вступления настоящего Закона в силу провайдеры обязаны ограничить доступ к существующим индивидуальным цифровым учётным записям, принадлежащим детям младше 16 лет, а в случае непредоставления сведений, подтверждающих достижение лицом 16-летнего возраста, обеспечить удаление таких учётных записей и персональных данных, а также уведомить об этом орган (учреждение), определённый соответствующим органом исполнительной власти.

Поделиться:
593

Актуально

Мнение

Армения на пороге гражданской войны: Эксклюзив 1news.az о каналах переброски ...

Спорт

Сборная Азербайджана вновь пропустила от Мальты - ОБНОВЛЕНО

Политика

MEDİA: Эти утверждения являются грубым примером манипуляции и носят ...

Политика

Милли Меджлис назвала публикацию CNN частью дезинформационной кампании против ...

Политика

Сборная Азербайджана вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Трамп: Договоренности по урегулированию конфликта в Украине близки

Азербайджан впервые включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО

Гурбан Гурбанов посетил могилу Аллахверди Багирова

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

Зеленский предложил Путину личную встречу и прекращение огня на время переговоров

Турал Асадов пожаловался на штраф: Автомобилем нужно управлять с линейкой? - ФОТО

Пашинян анонсировал новый этап делимитации границы с Азербайджаном

Посольство Азербайджана в США организовало в Центре Кеннеди официальный прием, посвященный 28 мая - ФОТО

Последние новости

Сборная Азербайджана вновь пропустила от Мальты - ОБНОВЛЕНО

05 / 06 / 2026, 23:56

Сборная Азербайджана вышла в четвертьфинал чемпионата мира

05 / 06 / 2026, 23:53

Трамп: Договоренности по урегулированию конфликта в Украине близки

05 / 06 / 2026, 23:40

Яна Рудковская рассказала о получении Александром Плющенко спортивного гражданства Азербайджана

05 / 06 / 2026, 23:20

Азербайджан впервые включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО

05 / 06 / 2026, 23:00

Гурбан Гурбанов посетил могилу Аллахверди Багирова

05 / 06 / 2026, 22:47

Скоропостижно скончался Садыг Садыгов

05 / 06 / 2026, 22:20

В Ереване возбуждено уголовное дело против покойного главы СНБ Армении

05 / 06 / 2026, 22:00

Sabah Investment Group выводит Азербайджан на глобальную карту мирового люкса

05 / 06 / 2026, 21:39

В Баку пассажирка напала на автобус и разбила лобовое стекло - ВИДЕО

05 / 06 / 2026, 21:25

MEDİA: Эти утверждения являются грубым примером манипуляции и носят дезинформационный характер

05 / 06 / 2026, 21:00

Житель Лачына заявил, что сожалеет о сказанном турецкому блогеру

05 / 06 / 2026, 20:40

Один из погибших в Азовском море азербайджанцев был вторым помощником капитана

05 / 06 / 2026, 20:20

Путин не видит смысла во встрече с Зеленским

05 / 06 / 2026, 20:05

Милли Меджлис назвала публикацию CNN частью дезинформационной кампании против Баку

05 / 06 / 2026, 19:45

Глава МИД Азербайджана встретился с исполнительным директором UNEP

05 / 06 / 2026, 19:30

Порядок регистрации детей на платформах соцсетей будет регулироваться законодательством

05 / 06 / 2026, 19:18

TƏBİB полностью обновит автопарк скорой помощи в Азербайджане

05 / 06 / 2026, 19:00

Установлены личности двух граждан Азербайджана, погибших на судне в Азовском море

05 / 06 / 2026, 18:59

«Останемся на острове ещё месяц»: Хасти Гасанова рассказала о восстановлении после ДТП в Таиланде – ФОТО

05 / 06 / 2026, 18:45
Все новости
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. Накануне02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57