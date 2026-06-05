ООН значительно увеличила финансирование гуманитарной помощи для Ливана на фоне обострения кризиса

ООН увеличила объём гуманитарной помощи, необходимой для Ливана, более чем в два раза на фоне продолжающихся военных действий, связанных с операцией Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против группировки «Хезболла».

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), в ближайшие шесть месяцев стране потребуется около 640 миллионов долларов.

В организации отмечают, что гуманитарная ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Среди основных проблем — новые волны перемещения населения, нехватка жилья и ограниченные возможности безопасного возвращения людей в свои дома. Всё это усиливает уязвимость граждан, а ресурсы для преодоления кризиса быстро истощаются, при этом нагрузка на базовые службы постоянно растёт.

Ранее ООН запрашивала 308 миллионов долларов для поддержки масштабной гуманитарной операции до конца мая, а затем дополнительно сообщила о необходимости ещё 331 миллиона долларов до конца августа.

По данным OCHA, из первоначально запрошенных средств было получено около 185 миллионов долларов. Эти деньги позволили оказать помощь примерно 680 тысячам человек в период с 2 марта по 31 мая.

Сейчас цель гуманитарных программ — охватить около 1,4 миллиона жителей Ливана, что составляет примерно четверть населения страны.