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Глава МИД Азербайджана встретился с исполнительным директором UNEP

First News Media19:30 - 05 / 06 / 2026
Глава МИД Азербайджана встретился с исполнительным директором UNEP

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня встретился с исполнительным директором Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен.

Как сообщили в МИД, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества Азербайджана с UNEP, охраны окружающей среды, борьбы с изменением климата, сохранения биоразнообразия и устойчивого развития.

Байрамов проинформировал гостью о вкладе Азербайджана в глобальную климатическую деятельность, результатах, достигнутых в рамках COP29, инициативах нашей страны в области перехода к зелёной энергетике и охраны окружающей среды. Андерсен высоко оценила вклад Азербайджана в продвижение климатической повестки, развитие международного сотрудничества и поддержку многосторонних усилий в сфере экологии.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в продвижении итогов COP29, климатическом финансировании, развитии устойчивых городов, управлении отходами, сохранении водных ресурсов и биоразнообразия. Была подчёркнута важность расширения совместных проектов и практического взаимодействия между UNEP и Азербайджаном.

Дипломат также рассказал о серьёзном ущербе, нанесённом окружающей среде Азербайджана в период оккупации, включая массовую вырубку лесов, незаконную эксплуатацию природных ресурсов, загрязнение вод и нарушение экологического баланса. Он сообщил о сохраняющейся минной угрозе, которая препятствует процессу восстановления и строительства.

Министр выразил обеспокоенность снижением уровня Каспийского моря, подчеркнув негативное влияние этого процесса на экосистему региона, биоразнообразие, прибрежные территории и экономическую деятельность. Он отметил важность укрепления регионального и международного сотрудничества, применения научно обоснованных подходов и объединения усилий для решения данной проблемы.

Также была отмечена полезность подготовленного UNEP доклада «Колебания уровня Каспийского моря и изменения климата».

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