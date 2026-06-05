Установлены личности двух граждан Азербайджана, погибших на судне в Азовском море

Установлены личности двух погибших на судне в Азовском море в результате атаки БПЛА.

Как стало известно AПA, в результате удара беспилотного летательного аппарата по судну, шедшему под флагом Палау, погибли граждане Азербайджана Гисмет Алиев и Фуад Оруджев.

Гисмет Алиев работал на судне старшим механиком, а Фуад Оруджев был капитаном.

Состояние пострадавших оценивается как стабильное. В настоящее время они проходят лечение в хирургическом и травматологическом отделениях Ейской центральной городской больницы.

Один из раненых Самид Ибадзаде.

5 июня в Таганрогском заливе Азовского моря грузовые суда «Натра» и «Циркон» подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов.

Руководитель Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что в ночь на сегодня были совершены атаки дронов на два иностранных грузовых судна, в экипажах которых находились в общей сложности 25 граждан Азербайджана. Он отметил, что указанные суда не принадлежат Азербайджанскому государству. По информации, полученной от российской стороны, в результате атаки погибли в общей сложности 5 граждан Азербайджана, ещё 3 человека получили ранения.

Пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу Ейска.