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Общество

В Азербайджане объявляется прием в классы с новой моделью обучения

Фаига Мамедова16:32 - Сегодня
В Азербайджане объявляется прием в классы с новой моделью обучения

Объявляется прием учащихся в общеобразовательные учреждения, где в 2026/2027 учебном году будет применяться новая профильная модель обучения.

Как сообщает 1news.az, об этом заявлении распространило Государственное агентство дошкольного и общего образования.

Было отмечено, что новая профильная модель обучения, охватывающая 10–11-е классы, призвана повысить эффективность процесса подготовки учащихся к высшему образованию непосредственно внутри школы.

Главная цель заключается в том, чтобы учащиеся, без необходимости в дополнительных занятиях (репетиторах), приобретали знания и навыки, необходимые для поступления в вузы, именно за счет усиленного и целевого учебного процесса, организованного в школе. В этом контексте осуществляется разработка специальных учебных планов и организация углубленных программ по предметам в соответствии с требованиям к поступлению в высшие учебные заведения.

В текущем учебном году новая профильная модель обучения на уровне полного среднего образования была организована в общей сложности в 14 учебных заведениях. По ней обучаются 1584 учащихся (1178 человек в X классах и 406 человек в XI классах), а к учебному процессу привлечены 263 учителя, отобранных на основе специальных критериев.

Показатели качества учебного процесса в учебных заведениях, действующих в рамках проекта, регулярно мониторятся.

Анализ, проведенный за период с сентября по декабрь 2025/2026 учебного года, показывает, что средняя ежемесячная посещаемость учащихся в большинстве школ варьировалась в пределах 95–100%.

Кроме того, анализ результатов выпускных экзаменов учащихся, обучающихся по новой профильной модели, дает основание утверждать, что средний балл всех этих учреждений регулярно превышал общий средний балл по соответствующему городу. Показатели ниже 100 баллов во всех учреждениях были сведены к минимуму. С учетом достигнутых положительных результатов признано целесообразным поэтапно расширить сеть школ, работающих по этой модели, доведя их количество до 100. Желающие пройти обучение по новой профильной модели могут обратиться в региональные управления образования для получения подробной информации.

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