«Останемся на острове ещё месяц»: Хасти Гасанова рассказала о восстановлении после ДТП в Таиланде – ФОТО

Вчера стало известно, что travel-блогер Вахид и Хасти Гасанова вместе с супругом попали в дорожно-транспортное происшествие в Таиланде.

Как рассказала сама блогер Х.Гасанова в социальной сети Instagram, авария произошла в последний день их пребывания на острове, когда пара передвигалась на мопеде. По её словам, они должны были уже возвращаться в Баку.

Сегодня Хасти Гасанова сообщила в Instagram о состоянии супруга и подробностях произошедшего инцидента – блогер поблагодарила подписчиков за моральную поддержку, а тем, кто хотел поддержать их материально, также выразила благодарность, отметив, что пока они с мужем справляются сами.

«Сейчас мы уже не в больнице. Вахид чувствует себя немного лучше. Нам пришлось остаться на острове ещё на один месяц - летать на самолёте и передвигаться на корабле ему пока нельзя. Он должен очень внимательно относиться к каждому движению. Поскольку переломы затронули рёбра и ключицу, ему тяжело при любых движениях. Но Вахид очень сильный, и я верю, что мы вместе со всем этим справимся» - отмечает Х.Гасанова, также опубликовавшая в сети кадры аварии, в которую они попали с супругом в Таиланде.

«Я не получила серьёзных травм в аварии - только царапины. Хорошо, что у нас обоих не было переломов, иначе кто бы ухаживал за нами здесь», - подчеркивает Хасти Гасанова.