 В Баку состоялась презентация новой серии Xiaomi 17T - ФОТО | 1news.az | Новости
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В Баку состоялась презентация новой серии Xiaomi 17T - ФОТО

First News Media18:27 - Сегодня
В Баку состоялась презентация новой серии Xiaomi 17T - ФОТО

В отеле «Baku Marriott Hotel Boulevard» состоялось мероприятие, посвящённое презентации новой серии Xiaomi 17T, оснащённой передовыми технологиями Leica.

Компания Xiaomi, известная своими инновациями в сфере потребительской электроники, представила представителям СМИ новые модели, которые получили статус «универсального фотофлагмана».

Новая серия включает две мощные модели: Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro. Представленные под слоганом «Мастер телеобъективной фотографии», эти смартфоны обещают революционные возможности для любителей фото- и видеосъёмки.

Мастер телеобъективной фотографии

Одним из главных преимуществ смартфонов серии Xiaomi 17T являются профессиональные возможности съёмки. Устройства оснащены камерой Leica 5x Telephoto с оптическими объективами Leica Summilux, позволяющими получать высококачественные кадры даже с большого расстояния.

Кроме того, функция AI Ultra Zoom с поддержкой искусственного интеллекта и увеличением до 120 раз помогает сохранять максимальную детализацию удалённых объектов.

Обе модели оснащены основной камерой на 50 МП и фронтальной камерой на 32 МП.

Для создания живых и динамичных портретов предусмотрена функция Leica Live Moment, открывающая новые возможности для мобильной фотографии.

Новая эволюция технологий Xiaomi

Среди других преимуществ серии Xiaomi 17T можно отметить дисплеи диагональю 6,59 и 6,83 дюйма с технологией Xiaomi EyeCare Shield, которая помогает защищать зрение пользователя.

Экраны с частотой обновления 120 Гц и 144 Гц обеспечивают исключительно плавное изображение.

За длительное время автономной работы отвечают кремний-углеродные аккумуляторы ёмкостью 6500 мА·ч и 7000 мА·ч с поддержкой сверхбыстрой зарядки HyperCharge: 67 Вт / 100 Вт по кабелю и 50 Вт беспроводной зарядки.

Сочетая высокую производительность и премиальный дизайн, серия работает на мощных процессорах MediaTek Dimensity 8500U (Xiaomi 17T) и MediaTek Dimensity 9500 (Xiaomi 17T Pro).

Отмечается, что новые модели представлены преимущественно в цветах Deep Blue (Xiaomi 17T Pro) и Purple (Xiaomi 17T).

Где купить и какие подарки предусмотрены

Для покупателей нового флагманского устройства Xiaomi подготовила специальные подарки.

При покупке Xiaomi 17T Pro покупатели смогут бесплатно получить планшет Xiaomi REDMI Pad 2. Также им будут доступны 24-месячная гарантия и одна бесплатная замена экрана.

Новая серия Xiaomi 17T уже поступила в продажу в сетях магазинов Kontakt, Irshad, Baku Electronics и Soliton.

Рекомендованные розничные цены составляют:

• Xiaomi 17T (12 ГБ + 256 ГБ) — от 1 399 AZN
• Xiaomi 17T (12 ГБ + 512 ГБ) — от 1 599 AZN
• Xiaomi 17T Pro (12 ГБ + 256 ГБ) — от 1 899 AZN
• Xiaomi 17T Pro (12 ГБ + 512 ГБ) — от 2 149 AZN
• Xiaomi 17T Pro (12 ГБ + 1 ТБ) — от 2 499 AZN

 

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