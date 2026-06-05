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Верховный лидер Ирана впервые объявил амнистию

First News Media17:21 - Сегодня
Верховный лидер Ирана впервые объявил амнистию

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил амнистию для 2000 заключенных по случаю мусульманского праздника Эйд-э-Кадир, который отмечается 5 июня. 

Об этом сообщила пресс-служба Хаменеи. “Верховный лидер аятолла Моджтаба Хаменеи по случаю праздника Эйд-е Гадир удовлетворил просьбу главы судебной власти о помиловании или смягчении приговоров 2 тысячам осужденных”, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы Хаменеи, передает IRNA.

 

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