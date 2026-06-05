Опухоль в легком и угроза сердцу: маленькому Мирисмаилу, потерявшему глаз из-за саркомы, нужна срочная операция - ФОТО
В редакцию 1news.az повторно обратился Мирвалех Агаларов — отец маленького Мирисмаила, который с двухлетнего возраста борется с тяжелым онкологическим заболеванием — саркомой глаза.
Это редкая и агрессивная злокачественная опухоль мягких тканей, чаще всего встречающаяся у детей.
По словам отца, уже более шести лет ребенок проходит лечение в одной из клиник Анкары.
«К сожалению, многочисленные курсы химиотерапии и перенесенные операции не принесли желаемого результата. Врачам пришлось удалить левый глаз моего сына», — рассказывает Мирвалех Агаларов.
Как отметил М. Агаларов, позже в глазной орбите, оставшейся после ампутации, была выявлена грибковая инфекция: «Благодаря помощи неравнодушных людей семье удалось собрать средства на необходимую операцию, и проблему удалось устранить».
Однако испытания для мальчика на этом не закончились.
«Недавно врачи обнаружили у Мирисмаила опухоль в легком размером 5 миллиметров», — говорит убитый горем отец.
Кроме того, у ребенка установлен венозный порт для длительного введения лекарственных препаратов. Сейчас Мирисмаил растет, и находящаяся в организме система начинает представлять угрозу для его здоровья. По словам отца, мальчику срочно необходима операция по удалению порта.
Для проведения операции в Турции требуется 5 тысяч долларов США. Помимо этого, семья еженедельно тратит 530 манатов на необходимые медикаменты.
«Поверьте, наше положение очень тяжелое. Я обращаюсь ко всем отзывчивым людям, у которых есть возможность помочь. Любая поддержка стать шансом для моего сына продолжить борьбу за жизнь», — говорит Мирвалех Агаларов.
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