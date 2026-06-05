В Баку работник предприятия тайно вынес и сдал в металлолом 6 тонн оборудования

В Сабунчинском районе столицы с одного из объектов было похищено 6 тонн металлических конструкций и оборудования на общую сумму 8000 манатов.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления - ранее уже судимый за кражу 33-летний Т. Азимов, передает 1news.az.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный по частям выносил металлические изделия с объекта, на котором сам же и работал, после чего сдавал их в пункты приема металлолома.

По факту разбирательство продолжается.