Грозы, град и сели: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Азербайджане
В первой половине дня 7 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди.
Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Национальной службе гидрометеорологии.
Было отмечено, что в отдельных частях полуострова прогнозируются грозы, местами дожди примут интенсивный характер.
Ожидается, что дождливая погода в районах Азербайджана продлится до 9 июня. В отдельных регионах осадки могут быть сильными и интенсивными, возможны грозы, град, а в высокогорных районах - мокрый снег.
В связи с ожидаемыми осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках, а на некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и сели.
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