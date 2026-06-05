Грозы, град и сели: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Азербайджане

В первой половине дня 7 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Национальной службе гидрометеорологии.

Было отмечено, что в отдельных частях полуострова прогнозируются грозы, местами дожди примут интенсивный характер.

Ожидается, что дождливая погода в районах Азербайджана продлится до 9 июня. В отдельных регионах осадки могут быть сильными и интенсивными, возможны грозы, град, а в высокогорных районах - мокрый снег.

В связи с ожидаемыми осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках, а на некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и сели.