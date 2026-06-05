Оверчук призвал Армению быстрее определиться с курсом

Никаких сроков для Армении по определению ее дальнейшего курса нет, но было бы полезно это сделать быстрее, заявил РИА Новости вице-премьер России Алексей Оверчук.

"Никаких. Армения - это член ЕАЭС… Никаких сроков нет. Есть мнение, что Армении, прежде всего, руководству Армении, полезно было определиться со своим курсом как можно быстрее. Но никаких сроков нет", - сказал Оверчук на вопрос о том, какие сроки есть у Армении, чтобы определиться с будущим в ЕС или ЕАЭС.