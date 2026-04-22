У племянницы Сержа Саргсяна конфискуют акции малой ГЭС и крупные денежные суммы

Антикоррупционный суд Армении постановил конфисковать у Ани Саргсян — племянницы экс-президента Сержа Саргсяна — акции малой ГЭС "Арени" и денежные средства.

Решение принято в рамках частичного удовлетворения иска Генеральной прокуратуры о взыскании незаконно нажитого имущества.

Согласно решению суда, в пользу государства подлежат изъятию 39 341 акция ГЭС "Арени", принадлежащие Ани Саргсян (дочери Левона Саргсяна, брата Сержа Саргсяна). Стоимость пакета не уточняется, при этом общая стоимость станции оценивается примерно в 686 млн драмов (свыше $1,8 млн).

Конфискации также подлежат банковские вклады, размещенные в апреле 2021 года, и начисленные по ним проценты: около $864 тыс., более 12 млн драмов (примерно $32 тыс.), а также порядка 5 тыс. евро.

Дополнительно суд постановил изъять 643 тыс. драмов (около $1690), признанные незаконно нажитыми и переданными третьим лицам в 2020–2021 годах.

