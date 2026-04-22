Осуществлена репатриация граждан Азербайджана из Сирии

В результате поэтапных и скоординированных мер, принятых правительством Азербайджана, 21 апреля была осуществлена репатриация в страну 5 азербайджанских граждан (2 женщин и 3 детей) из Сирии через территорию Турции.

Об этом сообщает МИД АР.

В первую очередь были определены местонахождение, личность и принадлежность репатриантов к гражданству Азербайджана, после чего была организована их переправка на территорию Турции.

Представители соответствующих государственных органов, ответственных за репатриацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии, были командированы в Стамбул, где было обеспечено проведение предварительного медико-психологического обследования репатриантов.

Посольство Азербайджана в Турции и Генеральное консульство в Стамбуле провели соответствующую координационную работу, предоставили нашим гражданам свидетельства о возвращении в Азербайджан и авиабилеты. При сопровождении представителей делегации была осуществлена репатриация указанных граждан в страну.

В дальнейшем предусмотрено реализовать соответствующие меры по социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество.