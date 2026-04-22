Руководители четырех крупных медучреждений Азербайджана освобождены от должности

Директор Сабунчинского медицинского центра Нурангиз Баширова освобождена от должности.

Как сообщает Bakupost, она подтвердила, что подала заявление об увольнении.

«Окончательное решение примет TƏBİB», - отметила Н. Баширова.

Она возглавляла медцентр с 2023 года. Учреждение неоднократно оказывалось в центре общественного внимания из-за случаев смертей пациентов.

Также, как сообщают konkret.az, приказом нового исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Анара Байрамова директор Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи Миралам Джалалов освобождён от занимаемой должности.

Отметим, что М. Джалалов был назначен на эту должность летом 2023 года, после процесса объединения Бакинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи с Республиканским центром скорой и неотложной медицинской помощи.

Напомним, что Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи является стратегическим учреждением, осуществляющим единое управление всеми бригадами скорой медицинской помощи по всей стране. После ухода М. Джалалова официальной информации о том, кому будет временно поручено руководство центром или кто получит новое назначение, пока не поступало.

Директор Yeni Klinika Барат Юсубов сегодня освобожден от должности.

Об этом Oxu.Az сообщил он сам.

Юсубов не раскрыл подробностей в связи с причиной своего увольнения.

«Информация верна, я больше не являюсь директором Yeni Klinika», - заявил он.

Также свой пост покинул директор Клинического медицинского центра Кёнуль Алекберов.

Как он сам подтвердил Bakupost, сегодня его вызвали в TƏBİB, где приняли заявление об увольнении.

По словам Алекберова, в дальнейшем он планирует сосредоточиться на преподавании. Он отметил, что является заслуженным врачом и автором книги «Təcili tibb» («Неотложная медицина»), которая используется в учебном процессе Азербайджанского медицинского университета. В перспективе он рассматривает возможность работы преподавателем в вузе или врачом в одной из частных клиник.

Справка: Кёнуль Алекберов - анестезиолог-реаниматолог. В 2017 году руководил пилотным проектом по обязательному медстрахованию в Мингячевире, затем возглавлял рабочую группу по его внедрению. С 2021 года занимал должность директора Клинического медицинского центра.