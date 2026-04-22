В Азербайджане отменена звездная категория 4 отелей

Государственное агентство по туризму отменило звездную категорию 4 отелей в Азербайджане.

По полученной Report информации, решение распространилось на отели двух- и однозведочных категорий.

Отменена категория трех 2-звездочных и одного 1-звездочного отеля. Таким образом, количество отелей со звездной категорией в стране сократилось с 279 до 275.

В настоящее время в Азербайджане 23 отеля имеют 5 звезд, 43 отеля - 4 звезды, 97 отелей - 3 звезды, 81 отель - 2 звезды и 31 отель - 1 звезду. 201 из звездных отелей расположен в Баку, что составляет примерно 73% от общего показателя по стране.