По БТД в целом транспортировано около 557 млн тонн азербайджанской нефти

По трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) на сегодняшний день транспортировано около 557 млн тонн азербайджанской нефти.

Как сообщили в Министерстве энергетики, 20 лет назад – 4 июня 2006 года из турецкого порта Джейхан на мировые рынки был отправлен первый танкер, загруженный экспортной сырой нефтью, поставленной по БТД.

По трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан из Азербайджана транспортируется нефть, добываемая на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря, и конденсат, добываемый на месторождении «Шахдениз». БТД берет начало от Сангачальского терминала и, пролегая по территории Азербайджана, Грузии и Турции, достигает морского терминала Джейхан на турецком побережье Средиземного моря.

Заполнение нефтью трубопровода БТД, официально сданного в эксплуатацию в июне 2006 года, началось 10 мая 2005 года, а первая сырая нефть поступила в терминал Джейхан 28 мая 2006 года.