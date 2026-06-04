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По БТД в целом транспортировано около 557 млн тонн азербайджанской нефти

First News Media15:10 - Сегодня
По БТД в целом транспортировано около 557 млн тонн азербайджанской нефти

По трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) на сегодняшний день транспортировано около 557 млн тонн азербайджанской нефти.

Как сообщили в Министерстве энергетики, 20 лет назад – 4 июня 2006 года из турецкого порта Джейхан на мировые рынки был отправлен первый танкер, загруженный экспортной сырой нефтью, поставленной по БТД.

По трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан из Азербайджана транспортируется нефть, добываемая на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря, и конденсат, добываемый на месторождении «Шахдениз». БТД берет начало от Сангачальского терминала и, пролегая по территории Азербайджана, Грузии и Турции, достигает морского терминала Джейхан на турецком побережье Средиземного моря.

Заполнение нефтью трубопровода БТД, официально сданного в эксплуатацию в июне 2006 года, началось 10 мая 2005 года, а первая сырая нефть поступила в терминал Джейхан 28 мая 2006 года.

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