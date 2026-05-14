Открытие границы с Турцией окажет на Армению лишь положительное влияние - Пашинян

Премьер-министр РА Никол Пашинян не имеет сведений об открытии Турцией границы с Арменией в ближайшие дни, но подчеркивает, что был бы очень рад, если бы это произошло.

«У меня нет прямой информации, но если окажется, что это есть, я буду очень рад. Я также заметил, что некоторые оппозиционные круги распространяют атмосферу страха по поводу открытия границ. Из того, что они говорят, следует, что Турция и Азербайджан оказали нам очередную услугу, закрыв границу. Между тем, Армения на протяжении 30 лет жалуется на международных площадках на то, что Турция и Азербайджан её блокирует. Честно говоря, у меня нет информации об открытии границы. Мы хотим, чтобы это произошло, и было бы очень хорошо, если бы это произошло, и произошло бы логично. Когда это произойдет, я буду это приветствовать», - сказал премьер, подчеркнув, что это окажет только положительное влияние на Армению.

Источник: Арменпресс