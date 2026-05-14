Премьер Армении исключил элементы заговора во внешней политике страны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии элементов заговора во внешней политике страны.

«Ряд сил в Армении и за рубежом пытается придать предстоящим парламентским выборам геополитический подтекст или контекст. Эти выборы вообще не имеют никакого подтекста или контекста и не могут иметь по той простой логике, что Армения избрала сбалансированную внешнюю политику и в проводимой нами политике нет какого-либо заговора», - заявил армянский премьер, комментируя возможное влияние внешних сил на выборы в Армении.

Что касается сотрудничества с ЕС и ЕАЭС, Пашинян заявил, что народ должен иметь альтернативу для выбора перспективной стратегии.

