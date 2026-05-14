Токаев и Эрдоган подписали декларацию о вечной дружбе и расширенном партнерстве стран

По итогам двусторонних переговоров и шестого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции лидеры стран Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Декларацию о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве между странами, сообщает пресс-служба Акорды.

Также члены официальных делегаций обменялись другими документами, в том числе межправительственными соглашениями о создании, функционировании и деятельности культурных центров и о взаимном поощрении и защите инвестиций; инвестиционным соглашением между правительством Казахстана и компанией TAV Holding; меморандумом между министерством науки и высшего образования Казахстана и министерством культуры и туризма Турции о намерении учреждения совместной программы «Абай-Акиф»; меморандумом о намерениях между министерством просвещения Казахстана и министерством национального образования Турции по открытию двух школ турецкого фонда «Маариф» в Астане и Алматы; соглашением о сотрудничестве по финансированию строительства многопрофильной больницы в Туркестане и Петропавловске; соглашением о сотрудничестве между АО НК «КазМунайГаз» и Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı по вопросам оказания нефтесервисных услуг и меморандумом о взаимопонимании по вопросам совместной реализации нефтегазовых проектов; соглашением о создании совместного предприятия по производству и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов «АНКА».

Также были подписаны и другие документы.

В ходе шестого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Токаев отметил, что «между нашими государствами нет каких-либо разногласий и противоречий» и Турция входит в число крупнейших инвесторов Казахстана и в пятерку основных торговых партнеров. Президент также отметил, что декларация о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве «придаст новый импульс развитию казахско-турецких отношений».

Токаев считает важным создание благоприятных условий для расширения объемов торговли и дальнейшей диверсификации товарообмена и заявил о готовности Казахстана увеличить объем экспорта в Турцию по 34 видам товаров на общую сумму более $630 млн.

Отдельное внимание на заседании было уделено кооперации в сфере сельского хозяйства. Турецкой стороне также было предложено принять дорожную карту по активизации взаимной торговли сельхозпродукцией на 2026-2028 годы. Также Токаев призвал турецкие компании к активному участию в проектах по увеличению грузоперевозок через порты Курык и Актау и к реализации проектов в несырьевых отраслях.

Кроме того, были обсуждены перспективы взаимодействия в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности, цифровизации и искусственного интеллекта, оборонного комплекса, а также сотрудничество в отраслях энергетики, оборонной промышленности, транспорта и логистики. Стороны подтвердили намерение довести двусторонний товарооборот до $15 млрд.

Отдельно было подчеркнуто интенсивное развитие культурно-гуманитарных контактов между двумя странами. Сообщается, что в ближайшее время в Шымкенте на базе педагогического университета начнет работать филиал турецкого университета Гази. А в режиме видеоконференцсвязи Токаев и Эрдоган приняли участие в церемонии открытия школы имени Ходжи Ахмеда Яссауи в Турции. Как сообщает Акорда, современное учебное заведение, расположенное в городе Нурдагы провинции Газиантеп, рассчитано на 32 начальных и 4 дошкольных класса. Инициатором строительства школы в регионе, пострадавшем в результате мощного землетрясения 6 февраля 2023 года, является Токаев.

Источник: «Власть»