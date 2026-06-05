Переход есть, но не совсем: AYNA прокомментировало саркастичное видео блогера - ВИДЕО

Блогер Расул Заидов поделился на своей странице в социальной сети примечательным видеороликом. На кадрах он в саркастической форме рассказывает о том, как пытается перейти проезжую часть в соответствии с правилами дорожного движения — по пешеходному переходу.

По его словам, дорожная разметка доходит лишь до середины проезжей части и там внезапно обрывается. Судя по видео, данный участок дороги находится в Хатаинском районе Баку, вблизи торгового центра «Amay». Из-за того, что «зебра» заканчивается на полпути, пешеходы, пытающиеся перейти улицу, оказываются в крайне затруднительном и опасном положении.

Учитывая, что подобные недоработки напрямую ставят под угрозу жизни людей, редакция 1news.az обратилась за комментариями в профильную структуру, ответственную за нанесение дорожной разметки, — в Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA).

«На указанном участке имеются пешеходные переходы для обеспечения комфортного и безопасного движения пешеходов. Данная же полоса предназначена не для перехода пешеходов на противоположную сторону дороги, а для их движения в направлении торгового центра «Amay» через островок безопасности. Участники дорожного движения должны соблюдать требования дорожных знаков и линий разметки», — отметили в Агентстве.

Нам также предоставили видеоматериал, наглядно демонстрирующий, каким образом нанесена разметка на данном участке дороги и как именно пешеходы должны ею пользоваться.

Представляем вашему вниманию оба видео: