Судьба трёх дочерей Зейнаб Джавадлы остаётся неизвестной после её ареста в Дубае

Ранее стало известно о том, что в Дубае была арестована бывшая жена дубайского шейха Саида Аль Мактума азербайджанская гимнастка Зейнаб Джавадлы.

Отметим, что Зейнаб Джавадлы была взята под стражу после жалобы, поданной отцом её троих детей, который утверждает, что она похитила детей во время визита, разрешённого судом — дело находится на стадии расследования и в настоящее время рассматривается в рамках продолжающегося судебного разбирательства.

Об этом 1news.az сообщил адвокат З. Джавадлы Дэвид Хэй — напомним, что именно он ранее заявил о том, что Зейнаб Джавадлы и её три дочери были вывезены из дома в неизвестном направлении.

«В заявлении прокуратуры ничего не сказано о судьбе детей Зейнаб. Всего несколько дней до десятого дня рождения старшей дочери. Она только что придумала дизайн своего праздничного торта. Где сейчас девочки? В каком они состоянии? Какую помощь получают? Есть ли у них контакт с матерью, и если да, то в каком объёме? Где их любимый щенок? Эти дети практически всю жизнь находились под опекой матери и не знают человека, указанного их отцом. Мир имеет право знать, как с ними обращаются» — заявил в комментарии 1news.az Дэвид Хэй.

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