Убит актёр Джеймс Хэнди – звезда «Джуманджи» и «Топ Ган: Мэверик»

В Лос-Анджелесе погиб 81-летний американский актёр Джеймс Хэнди, известный по фильмам «Джуманджи», «Топ Ган: Мэверик» и «Логан» — по данным полиции, он был смертельно ранен в результате нападения с ножом у себя дома.

Инцидент произошёл утром 3 июня, сообщает Los Angeles Times.

Полиция прибыла на вызов после звонка в службу 911, в котором неизвестный сообщил, что «убил человека» — прибывшие на место офицеры обнаружили Дж. Хэнди во дворе дома с ножевым ранением в грудь. Актёра доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Подозреваемым по делу стал 44-летний Майкл Гледхилл — сын женщины, которая ранее состояла в отношениях с актёром. По данным правоохранительных органов, мужчина проживал в том же доме. Он самостоятельно дал понять полиции, что причастен к произошедшему, и был задержан на месте.

Следствие рассматривает произошедшее как изолированный инцидент, угрозы для окружающих нет — мотив нападения пока официально не установлен.

Джеймс Хэнди начал карьеру в 1970-х годах и за свою жизнь сыграл более чем в 100 кино- и телевизионных проектах. Наибольшую известность ему принесли роли второго плана в крупных голливудских фильмах и сериалах. Отметим, что его последней работой стал военный блокбастер «Топ Ган: Мэверик», где он исполнил роль бармена Джимми.