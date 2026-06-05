Громкая зачистка в Ереване: армянские экс-министры стали фигурантами расследования

По обвинению в злоупотреблении служебным положением и отмывании денег на сумму более 200 миллионов драмов принято решение о задержании бывшего министра образования и науки Армении Армена Ашотяна, министра финансов Гагика Хачатряна, его сына Артёма Хачатряна, бывшего министра обороны Вигена Саргсяна, бывшего ректора Государственного университета имени Валерия Брусова Гаяне Гаспарян и бывшего проректора Артура Авагяна, а также бывшего заместителя директора торгового центра «Ереван Молл» Арутюна Тадевосяна.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Следственный комитет Армении. В отношении вышеупомянутых лиц возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Армения за злоупотребление служебным положением, пособничество этому, а также отмывание особо крупных сумм денег группой лиц.

Принято решение задержать находящихся на свободе обвиняемых и доставить их в суд, говорится в сообщении СК.