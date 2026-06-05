 Иранские законодатели просят Хаменеи разрешить разработку МБР, способных достичь США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Иранские законодатели просят Хаменеи разрешить разработку МБР, способных достичь США

First News Media10:48 - Сегодня
Иранские законодатели просят Хаменеи разрешить разработку МБР, способных достичь США

Иранские законодатели обратились к верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи с просьбой дать согласие на разработку межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сообщила иранская газета Asriran.

По данным издания, свои подписи под обращением поставили 85 законодателей, выразивших скептицизм по поводу позиции, занимаемой Вашингтоном на переговорах с Тегераном о мирном урегулировании конфликта.

Как отмечает израильская газета The Jerusalem Post, аналитики из американского Института изучения войны (ISW) истолковали письмо как призыв к созданию ракет, способных достичь Соединенных Штатов.

Бывший советник по национальной безопасности Израиля Яаков Амидрор заявил изданию, что любые благоприятные экономические условия в результате переговоров с Вашингтоном могут предоставить Тегерану ресурсы, необходимые для таких разработок.

Письмо также подписали несколько иранских сторонников жесткой линии, в том числе бывший министр иностранных дел Ирана Манучехр Моттаки, который выступает против переговоров с Штатами, сообщило издание.

Поделиться:
307

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев: В Азербайджане реализуются масштабные инициативы в области защиты ...

Политика

Баку взял на контроль ситуацию с гибелью азербайджанцев после атаки дронов в ...

Общество

Какая будет погода в Азербайджане завтра?

Политика

Появились видеокадры атаки дронов на суда в Азове, жертвами которой стали ...

В мире

Задержан бывший мэр Еревана

Новый опрос: Партия Пашиняна продолжает сохранять лидирующие позиции

В середине июня Луна максимально приблизится к Земле

Пашинян на дебатах: мы не позволим, чтобы Лукашенко снова стал нашим гарантом

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

Трамп считает, что без него «больше не было бы никакого Израиля»

В Армении готовят иски против Анны Акопян

Украина готовится к секретным переговорам: Зеленский провел экстренное совещание с силовиками

Пожар в поселке Маштага потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

ООН прогнозирует масштабное падение уровня воды Каспия в ближайшие 50 лет

Сегодня, 13:50

Баку взял на контроль ситуацию с гибелью азербайджанцев после атаки дронов в Азове

Сегодня, 13:40

«Мы все в шоке»: Родители устроившего стрельбу в лицее Idrak школьника впервые прервали молчание

Сегодня, 13:32

В Баку на заправке скоропостижно скончался молодой мужчина

Сегодня, 13:28

Ильхам Алиев: В Азербайджане реализуются масштабные инициативы в области защиты окружающей среды

Сегодня, 13:20

Задержан бывший мэр Еревана

Сегодня, 13:18

Какая будет погода в Азербайджане завтра?

Сегодня, 13:13

Появились видеокадры атаки дронов на суда в Азове, жертвами которой стали азербайджанские моряки - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:06

«Бавария» готова заплатить 25 млн евро за Сержиньо Деста

Сегодня, 12:47

Германия проиграла выборы в ООН. Сможет ли она вернуть доверие мира?

Сегодня, 12:31

Министр: Мы стремимся вынести проблему снижения уровня Каспия на международную повестку

Сегодня, 12:17

Россия рассчитывает, что встреча формата «3+3» пройдет в Баку или Ереване

Сегодня, 12:12

Новый опрос: Партия Пашиняна продолжает сохранять лидирующие позиции

Сегодня, 12:06

В середине июня Луна максимально приблизится к Земле

Сегодня, 11:58

DARA ответила Филиппу Киркорову на заявления о его роли в победе Болгарии на «Евровидении-2026»

Сегодня, 11:47

В Азербайджане растет число разводов среди пар, проживших в браке более 20 лет

Сегодня, 11:40

Рэкет под видом журналистики: в Баку задержано несколько лиц

Сегодня, 11:33

Судьба трёх дочерей Зейнаб Джавадлы остаётся неизвестной после её ареста в Дубае

Сегодня, 11:27

Переход есть, но не совсем: AYNA прокомментировало саркастичное видео блогера - ВИДЕО

Сегодня, 11:20

Пашинян на дебатах: мы не позволим, чтобы Лукашенко снова стал нашим гарантом

Сегодня, 11:15
Все новости
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. Накануне02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57