Ильхам Алиев: Сборная Азербайджана вписала еще одну яркую страницу в спортивную историю нашей страны
Президент Ильхам Алиев поздравил сборную Азербайджана, ставшую победителем чемпионата Европы по мини-футболу.
Как сообщает 1news.az, публикация об этом была размещена в аккаунтах главы государства в социальных сетях.
«Сборная Азербайджана по мини-футболу, ставшая чемпионом Европы в 2022 году и чемпионом мира в 2025 году, вписала еще одну яркую страницу в спортивную историю нашей страны и в очередной раз завоевала титул чемпиона Европы. Вдвойне радостно, что эта победа одержана в командном виде спорта.
Искренне поздравляю нашу команду с этой великолепной победой и желаю нашей сборной новых и новых успехов», — говорится в публикации.
2022-ci ildə Avropa çempionu, 2025-ci ildə dünya çempionu olmuş Azərbaycan minifutbol millisi ölkəmizin idman tarixinə daha bir parlaq səhifə yazaraq növbəti dəfə Avropa çempionu oldu. Bu qələbənin komanda idman növündə qazanılması ikiqat sevindiricidir.
Komandamızı bu möhtəşəm… pic.twitter.com/JlJLUT7ASY — İlham Əliyev (@azpresident) June 5, 2026