МИД Азербайджана поздравил Израиль с Днем Независимости - фото
Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Израиль с Днем Независимости.
Как сообщает 1news.az, соответствующий пост был опубликован на странице министерства в социальной сети "X".
"Искренне поздравляем правительство и народ Израиля с 78-й годовщиной Дня Независимости. С Днем Независимости, Израиль!" - говорится в публикации.
On the occasion of the 78th Independence Day of Israel, we extend our sincere congratulations to the Government and people of Israel.
Happy Independence Day, Israel! 🇦🇿-🇮🇱@IsraelMFA pic.twitter.com/K8jZKNQauu — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 22, 2026
