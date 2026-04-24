У выхода станции метро «Гянджлик» появится новая зона отдыха - ФОТО

В рамках «Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы» продолжается создание пешеходных зон (коридоров).

Как сообщили 1news.az в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA), на этот раз были проанализированы возможности оптимального соединения двух крупных пешеходных зон столицы - парков Ататюрка и Антена. Проект был представлен в Совет по координации транспорта, рассмотрен и принят.

В ближайшее время начнутся работы на площади, прилегающей к северному выходу станции метро «Гянджлик» и входу в парк Ататюрка.

Отметим, что данная территория всегда отличалась многочисленными препятствиями для пешеходов и наличием нерегулируемых парковочных мест. Цель реализуемого проекта - превратить этот участок в комфортную городскую среду.

В рамках проекта у входа в парк Ататюрка будет создано современное и привлекательное общественное пространство: появятся зеленые зоны, скамейки, беседки и детская площадка. Таким образом будет обеспечено удобное пешеходное сообщение между парками Ататюрка и Антена, а также объектами общественного транспорта и торговли. Проект также повысит безопасность жителей и туристов во время прогулок.