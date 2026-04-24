MEDIA опровергло слухи о расследовании в ИВ Гянджи

Распространенная рядом новостных сайтов информация о проведении Генеральной прокуратурой расследования в Исполнительной власти города Гянджа не была подтверждена официальными источниками и основана на ложных сведениях.

Как сообщает 1news.az, об этом заявило Агентство по развитию медиа (MEDIA).

Было отмечено, что распространение в СМИ подобной запрещенной законодательством информации, наносящей ущерб репутации государственных органов, считается недопустимым:

«Заявляем, что согласно соответствующей статье закона "О медиа", публикация (распространение) ложных сведений не допускается. Призываем субъекты медиа и пользователей социальных сетей проявлять ответственность при распространении информации и ссылаться на официальные источники».