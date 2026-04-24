Азербайджан и Казахстан расширяют совместные действия в связи со снижением уровня Каспийского моря - ФОТО

24 апреля в городе Астана состоялось первое заседание Рабочей группы, созданной между Азербайджаном и Казахстаном с целью изучения факторов, влияющих на снижение уровня Каспийского моря, а также выработки мер адаптации.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в заседании приняли участие делегации во главе с заместителем министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауфом Гаджиевым и заместителем министра экологии и природных ресурсов Казахстана Мансуром Ошурбаевым.

В ходе встречи были обсуждены тенденции снижения уровня воды в Каспийском море, климатические и антропогенные факторы, влияющие на этот процесс, а также возможные последствия для экосистем и прибрежных территорий. Стороны подчеркнули важность усиления координации между соответствующими структурами.

Кроме того, достигнута договорённость о проведении совместных исследований, расширении обмена данными и определении дальнейших направлений сотрудничества.

Следующее заседание планируется провести во второй половине 2027 года в Азербайджане.