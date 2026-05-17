Патриарх Грузии Шио III выступил против гендерных теорий

Новый Католикос-Патриарх всей Грузии Шио III выступил в поддержку законодательных инициатив по защите традиционных ценностей, высказавшись против гендерных теорий и предупредив о рисках ухудшения демографической ситуации в стране.

Свое заявление первоиерарх сделал в Тбилиси во время праздничной литургии в кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба), которая завершила масштабное шествие в честь Дня святости семьи и почитания родителей. Обращаясь к верующим, собравовавшимся во дворе собора, Патриарх Шио III подчеркнул важность принятия законов, способных оградить общество от «вредных гендерных теорий и идеологии». Он особо отметил, что Грузия не должна отказываться от данного законодательного курса под внешним давлением, назвав укрепление правовой защиты семьи ключевым залогом сохранения, роста государства и обретения Божьей милости.

Помимо этого, глава Грузинской православной церкви уделил внимание острому демографическому кризису в республике. Патриарх предупредил, что если ситуация с рождаемостью и укреплением семейных институтов не будет исправлена, страна столкнется с реальной угрозой замещения коренного населения. По его словам, в случае сохранения текущих тенденций, на территории Грузии могут массово поселиться другие народы, которые демонстрируют более высокую рождаемость, бережное отношение к детям и защиту своей религии, что в перспективе позволит им превзойти грузин по численности.