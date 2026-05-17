В результате вооруженного нападения в Мексике погибли 10 человек

Десять человек, в том числе один ребенок, стали жертвами вооруженного нападения, совершенного в мексиканском штате Пуэбла.

По информации Министерства общественной безопасности штата, инцидент произошел в муниципалитете Теуитцинго. Жертвами атаки боевиков стали шесть мужчин, три женщины и несовершеннолетний ребенок. В настоящее время на месте происшествия работают государственные и федеральные силы безопасности. Силовики начали совместное расследование случившегося, а также развернули масштабную операцию по преследованию и поиску скрывшихся преступников.