Пожар на объекте в посёлке Кешля потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (МЧС) полностью потушили пожар на объекте, расположенном в посёлке Кешля Низаминского района города Баку.

Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.

14:30

На горячую телефонную линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила предварительная информация о пожаре на объекте в поселке Кешля Низаминского района столицы.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В связи с информацией на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по борьбе с пожаром.

Дополнительная информация будет предоставлена.