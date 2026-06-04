Пожар на объекте в посёлке Кешля потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (МЧС) полностью потушили пожар на объекте, расположенном в посёлке Кешля Низаминского района города Баку.
Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.
14:30
На горячую телефонную линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила предварительная информация о пожаре на объекте в поселке Кешля Низаминского района столицы.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В связи с информацией на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС.
В настоящее время продолжаются мероприятия по борьбе с пожаром.
Дополнительная информация будет предоставлена.