В Гирканском национальном парке обнаружена плантация конопли - ВИДЕО

В Астаринском районе задержан мужчина, подозреваемый в выращивании наркосодержащих растений на территории Гирканского национального парка.

Как сообщили в региональной группе МВД, в ходе совместных мероприятий сотрудников полиции и местных структур Министерства экологии и природных ресурсов на лесном участке Гирканского национального парка со сложным рельефом была обнаружена плантация конопли.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 179 кустов конопли были высажены и выращивались ранее судимым 38-летним Эльмеддином Мамедовым. Он был задержан сотрудниками полиции.

По данному факту в Астаринском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.