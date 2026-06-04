Известные азербайджанские travel-блогеры попали в аварию в Таиланде – ВИДЕО

Блогер Хасти Гасанова рассказала в социальной сети Instagram о том, что попала вместе с мужем – Вахидом Гасановым в аварию в Таиланде.

«Мы в очередной раз убедились, как в один миг всё может перевернуться. На самом деле сегодня мы должны были быть уже в Баку. В последний день на острове мы попали в аварию на мопеде. В жизни я никогда так не пугалась», - отмечает Хасти Гасанова в Instagram.

Блогер рассказывает, что она с мужем ехала по дороге и у нее внезапно потемнело в глазах: «Очнулась я уже после того, как мопед перевернулся: я лежала в одной стороне, Вахид - в другой, оба в крови. Вокруг собрались люди - кто-то дал воду, кто-то помог собрать мои вещи. Вахид был в тяжёлом состоянии, он не понимал, что происходит, лежал с закрытыми глазами и не мог двигаться. В тот момент мне показалось, что сердце вот-вот остановится. Приехала скорая. Вахида срочно увезли на операцию, а мне пытались очистить кровь и привести в чувство. Я была в таком шоке, что не чувствовала ног, не могла встать, руки свело судорогой».

Хасти Гасанова рассказывает, что у ее супруга переломы девяти рёбер, ключицы и трещина в плече: «Ему очень тяжело двигаться, даже встать и есть - большая проблема. Вот так бывает. Я никогда об этом не рассказывала, но многим кажется, что у нас идеальная жизнь - просто я не люблю делиться таким. Нас действительно уберег Бог. Главное, что мы живы».

Вахид и Хасти Гасановы - азербайджанские travel-блогеры, ведущие совместный контент о путешествиях и образе жизни. Пара активно развивает страницы в социальных сетях, где делится маршрутами поездок, лайфстайл-контентом и личными моментами из путешествий по разным странам.



